Beşiktaş'ın Galatasaray maçı için en önemli silahları

Galatasaray deplasmanında önemli bir maça çıkacak Beşiktaş'ta en önemli iki isim Rachid Ghezzal ve Cyle Larin olacak.

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Beşiktaş'ın Galatasaray maçı için en önemli silahları
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08 Mayıs 2021 09:56
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla sezona damga vuran ikili, bu akşamki derbide Kartal'ın en önemli hücum silahları olacak.

Hatayspor maçında attığı 4 golle formunun zirvesinde olduğunu gösteren Larin ve Mr. Asist Ghezzal, Türk Telekom Stadı'ndaki dev maça damga vurmayı hedefliyor.

Tek değişiklik...

Siyah-Beyazlılar'da Galatasaray derbisi öncesi kadro revizyonu var. Sakatlıklar nedeniyle 6 oyuncusunu oynatamayacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, Hatay maçında sahaya sürdüğü 11'den tek değişiklik yaparak derbiye başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta 7-0 kazanılan karşılaşmanın 11'inden sadece sakatlığı bulunan N'Koudou olmayacak. Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Ghezzal, Josef, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre ve Larin'den oluşması beklenen kadrodaki tek değişikliğin, N'Koudou-Töre olması bekleniyor.





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