Süper Lig'de haftayı Konyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta kaleci krizi patlak verdi. Ersin Destanoğlu'nun ardından Mert Günok da sakatlandı



ERSİN VE MERT YOK



Siyah-Beyazlılar'da Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı ve ligdeki Galatasaray derbisi öncesi Ersin Destanoğlu'nun ardından Mert Günok da sakatlandı. Sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edilen Mert Günok, yarınki Lyon maçında takımdaki yerini alamayacak.



Tecrübeli eldivenin 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde de oynaması beklenmiyor. Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Lyon maçında Beşiktaş'ın kalesini 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'in koruması bekleniyor.



HENÜZ RESMİ MAÇI YOK



Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Göktuğ Baytekin henüz A takımla resmi bir maça çıkmadı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının kadrosunda kendisine yer bulan eldivenin Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi var.



2004 yılında doğan genç file bekçisi, geçen sene A Takım'a yükselme başarısı gösterse de henüz profesyonel bir maçta Siyah-Beyazlı forma ile yeşil sahalara çıkmadı. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Göktuğ, İstanbul'da doğdu. Bir dönem Beylikdüzü'nde de forma giyen 1.86 boyundaki genç kaleci sırasıyla Beşiktaş U17 ve U19 için mücadele etti. Ayrıca milli takımın U19 takımında 45 dakika süre aldı.







