Beşiktaş'ın Fassnacht inadı sürüyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyendefterini henüz kapatmadı.Siyah-beyazlıların, İsviçreli yetenekli oyuncu için Young Boys'a son olarakteklif yaptığı belirtildi. Ancakbu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-siyahlı kulübün başarılı futbolcu içinısrarcı olduğu aktarıldı.Teknik Direktör Valerien Ismael'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a iyileştirilmiş bir teklif daha yapılacağı ifade edildi. İsviçre kulübünün yeni teklifi kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun siyah-beyazlı renklere bağlanacağı vurgulandı.