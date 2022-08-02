Beşiktaş'ın Fassnacht inadı sürüyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Christian Fassnacht defterini henüz kapatmadı.
Siyah-beyazlıların, İsviçreli yetenekli oyuncu için Young Boys'a son olarak 3.3 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Ancak Young Boys'un bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-siyahlı kulübün başarılı futbolcu için 4 milyon euroda ısrarcı olduğu aktarıldı.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a iyileştirilmiş bir teklif daha yapılacağı ifade edildi. İsviçre kulübünün yeni teklifi kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun siyah-beyazlı renklere bağlanacağı vurgulandı.
Siyah-beyazlıların, İsviçreli yetenekli oyuncu için Young Boys'a son olarak 3.3 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Ancak Young Boys'un bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-siyahlı kulübün başarılı futbolcu için 4 milyon euroda ısrarcı olduğu aktarıldı.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a iyileştirilmiş bir teklif daha yapılacağı ifade edildi. İsviçre kulübünün yeni teklifi kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun siyah-beyazlı renklere bağlanacağı vurgulandı.