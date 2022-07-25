BEŞİKTAŞ FASSNACHT'I BU HAFTA BİTİRECEK

YENİ TEKLİF 3 MİLYON EURO

FASSNACHT FORMDA GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş, orta transferinde önceliğini Christian Fassnacht olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, İsviçre'de Young Boys forması giyen futbolcunun transferini bu hafta içinde sonuçlandırmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ın Young Boys'a son teklifi belli oldu.28 yaşındaki İsviçreli futbolcu ile bir süredir pazarlık yapan Beşiktaş, 4 milyon euro isteyen Young Boys'a 2 milyon euro teklif etmişti. Bu önerisi geri çevrilen siyah-beyazlılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda Young Boys'un kapısını çalacak.Beşiktaş, futbolcunun transferi için bu kez bonuslarla birlikte 3 milyon euro önerecek. Futbolcu daha önce İstanbul'a eşiyle birlikte gelmiş, tesis ve stadı gezmişti. İstanbul'a hayran kalan futbolcu, kulübünden transfer için kolaylık istedi.Young Boys ile 2 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayarak formda bir görüntü çizen futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve merkezde oynayabiliyor. Ayrıca 10 numarada da görev yapabilen Fassnacht, Beşiktaş'a transfer olması halinde ilk kez İsviçre dışında bir takımda görev almış olacak.