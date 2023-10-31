Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a: Wout Weghorst

Galatasaray kadro kalitesi anlamında ezeli rakibinin önüne geçebilmek için flaş bir ismi gündemine aldı: Wout Weghorst...

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a: Wout Weghorst
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31 Ekim 2023 09:45
Galatasaray kadro kalitesi anlamında ezeli rakibinin önüne geçebilmek için flaş bir ismi gündemine aldı. Buna göre sarı kırmızılı takım, bir dönem Beşiktaş'ın yıldızı olan Wout Weghorst için girişimlere başladı.

Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporunu iletmesinin ardından çalışmalara başladı. Ocak ayında az ama öz isimleri takıma kazandırmayı planlayan yönetim, yapacağı hamlelerden maksimum katkı almayı planlıyor. 

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