Bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş 'ın unutulmaz golcülerinden Bobo, dev derbi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.İşte Bobo'nun o değerlendirmesi;"Beşiktaş'ı takip ediyorum ve Beşiktaş'ta çok zor bir süreç yaşanıyor. Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz kaliteli bir futbolcu. Başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş zirvede olmak istiyorsa maçı kazanmak zorunda.""2007 yılında İnönü Stadyumu'nda Ricardinho'nun açtığı orta ile attığım golü unutamıyorum. Zor bir goldü. O gün çok güzel bir galibiyet elde etmiştik. Galatasaray kaliteli hücum oyuncularına sahip. Maç içinde her an tehlike oluşturabilecek oyuncular var ancak derbi günleri her zaman farklı olur.""Herkes o gün sahada ekstra performans gösterir. Galatasaray avantajlı gözüküyor ancak maç başlamadan öngörüyapmak pek mümkün değil. Aboubakar derbide ön plana çıkacak bir isim. Takım için önemli bir oyuncu. Aboubakarharicinde de Cenk Tosun ve Ghezzal gibi kaliteli oyuncular var. Herkes takım için mücadele etmek istiyor."