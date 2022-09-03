Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman acı bir haberle sarsıldı. Orman'ın annesi Nuran Orman yaşamını yitirdi.
Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.
Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.
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