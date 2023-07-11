Bir süredirarayışlarına devam edeniçin eski bir gözde gündeme geldi:Meksika'nıntakımında forma giyen Şilili Diego Valdes. Meksika'dan Medio Tiempo'nun haberine göre yetenekli orta saha Valdes, 1.5 sene daha bulunan kontratına rağmenHaberde 29 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın dışında Benfica ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğu belirtildi.Geçtiğimiz sezon America formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 13 gol 12 asist kaydeden Şilili oyuncu, kulüp kariyerinde çıktığı 339 resmi maçta 69 gol 70 asist kaydetti.