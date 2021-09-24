3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçını beraberlikle noktalayan ve bu karşılaşmada 3 oyuncusunu daha sakatlığa kurban veren Beşiktaş, bugün ligin formda ekiplerinden Altay'la İzmir'de kozlarını paylaşacak.



Sahaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak olan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax sınavı öncesi moral bulmak istiyor.



Aksi bir durumda kriz ortamı daha da büyüyecek olan Kartal'da tek hedef galibiyet. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Domagoj Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ve üst solunum yolu rahatsızlığı bulunan Montero takımdaki yerlerini alamayacak.



Bu arada Cyle Larin'in de uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Kanadalı yıldız, kadroda Altay'a karşı oynayamayacak.



15 KİŞİ KALDI; KİLİT İSİM ATİBA!



Süper Lig'de bugün karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay 18 sezon sonra birbirlerine rakip olacak.



16 futbolcuyla İzmir'e giden Beşiktaş'ta oynayabilir durumda 15 futbolcu kaldı. Bunun üzerine U19'dan 3 genç ilk uçakla İzmir'e getirtildi.



Siyah Beyazlıların kadrosunu Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Koray Yağcı, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş oluşturuyor.







