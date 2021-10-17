Beşiktaş'ın en büyük derdi istikrar

Beşiktaş, sakatlıkların bedelini son 5 maçta 8 puan kaybederek ödedi. Sergen Yalçın, eksiklerden dolayı bir türlü ideal 11'ini bulamadı. Her maçta değişen kadro yapısı oyun planlarını olumsuz etkiledi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ın en büyük derdi istikrar
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17 Ekim 2021 10:05
Neredeyse kadrosunun tamamı sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş, milli ara sonrası çıktığı maçta Başakşehir'e yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada birçok isim sahalara dönse de geçmiş dönemin artçı şokları skorda belirleyici oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana ideal 11'ini kuramadı. Her maçta değişen kadro yapısı, oyun planlarını olumsuz etkilerken rotasyonlardan da beklenen verim alınamadı.

SADECE JOSEF

Sakatlıklardan dolayı oyuncuların fiziksel kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması, beraberinde inişli-çıkışlı performansı getirdi. Beşiktaş, orta saha ve kanatlarda da büyük sorun yaşadı. Bugüne kadar orta sahada tam 6 futbolcu (Josef, Atiba, Salih, Oğuzhan, Can ve Alex) 11'de birçok kez forma şansı buldu. Ancak Josef dışındakiler, istenilen oyunu sahaya yansıtamadı.

N'KOUDOU'YU ARAR OLDULAR

Kanatlarda ise Ghezzal, Larin, Gökhan, Kenan, Güven ve şu an sakatlığı bulunan N'Koudou forma giydi. Bu oyuncuların da istenilen seviyede olmaması Kartal'ın futbolunu olumsuz etkiledi. Gelinen noktada Beşiktaş teknik heyeti N'Koudou'yu arar oldu. 


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