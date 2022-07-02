Beşiktaş'ın Emrecan planı!

Beşiktaş yerli stoper transferini bitirmek için uğraş veriyor. İstanbulspor'da oynayan Emrecan için Beşiktaş'ın takasta kullanacağı isim netleşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın Emrecan planı!
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02 Temmuz 2022 09:43
Yerli bir stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı gündemine almıştı. 21 yaşındaki stoper için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olumlu görüşmeler yaptı. Siyah-beyazlıların bu transfer için takasta kullanacağı isim ortaya çıktı.

BOYD TAKASTA KULLANILACAK

İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Beşiktaş ile İstanbulspor, takas ve para konusunda pazarlıkların son aşamasında. Transferle ilgili yakın zamanda bir açıklama bekleniyor. Siyah-beyazlıların takasta kullanmayı düşündüğü isim ise Tyler Boyd.

TYLER BOYD'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Tyler Boyd, Çaykur Rizespor'da forma giymişti. Boyd, 29 maçta 1781 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Boyd, 2021-22 sezonunda hatırlanacağı üzere Sivasspor'a da kiralanmıştı.



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