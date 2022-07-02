BOYD TAKASTA KULLANILACAK

TYLER BOYD'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Yerli bir stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı gündemine almıştı. 21 yaşındaki stoper için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olumlu görüşmeler yaptı. Siyah-beyazlıların bu transfer için takasta kullanacağı isim ortaya çıktı.İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Beşiktaş ile İstanbulspor, takas ve para konusunda pazarlıkların son aşamasında. Transferle ilgili yakın zamanda bir açıklama bekleniyor. Siyah-beyazlıların takasta kullanmayı düşündüğü isim ise Tyler Boyd.Geride bıraktığımız sezon Tyler Boyd, Çaykur Rizespor'da forma giymişti. Boyd, 29 maçta 1781 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Boyd, 2021-22 sezonunda hatırlanacağı üzere Sivasspor'a da kiralanmıştı.