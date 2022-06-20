BEŞİKTAŞ, EKUBAN VE NWAKAEME'Yİ İSTİYOR MU?

EKUBAN'IN PERFORMANSI

NWAKAEME NEDEN AYRILMIŞTI?

Geçmişte Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban ile geçtiğimiz günlerde resmen bordo-mavili takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Kulübü futbolcularla ilgili kararını verdi.Daha önce de tavsiye edilen iki oyuncu ile ilgili siyah-beyazlıların tavrında değişiklik bulunmuyor. Yönetimin öncelik vermediği Ekuban ve Nwakaeme ile ilgili bir girişimi yok.Trabzonspor formasıyla 103 maçta 29 gol atıp 15 de asist yapan 28 yaşındaki Ekuban, geçen sezon Serie A'da 29 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik katkı yaptı. Genoa ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı devam eden Ekuban, santrfor dışında forvet arkası ve sağ kanatta oynayabiliyor. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.Trabzonspor, geride bıraktığımız günlerde futbolcu ile yollarını ayırdı. Mali açıdan anlaşma sağlanamayan Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.