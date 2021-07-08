Beşiktaş'ın Edin Dzeko teklifi

Beşiktaş'ta uzun süredir transfer listesinde bulunan Edin Dzeko için yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, Boşnak futbolcu için önerdiği rakam belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Edin Dzeko teklifi
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08 Temmuz 2021 11:53
Vincent Aboubakar'ın boşluğunu tartışmasız bir golcüyle doldurmak isteyen Beşiktaş, Romalı Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı. Yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı golcü için siyah-beyazlılar 2 milyon 800 bin Euro net maaş önerdi.

Yıldız golcüye, "Bonservisini al, gel" diyen siyah-beyazlı yöneticiler, ayrıca maç başı 20 bin Euro ile başarı bonusları da önerdi.

Roma'nın bedelsiz göndermeye sıcak baktığı Dzeko'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu noktada hem Şampiyonlar Ligi kozunu oynayacağı hem de oturmuş kadro ve teknik heyetiyle rakibinin önünde olduğu aktaracağı öğrenildi.

Dzeko, geçen sezon Roma'da 38 maça çıkarken 13 kez fileleri sarstı ve 5 de asist yaptı. Toplamda ise 637 maçta 292 gol, 132 asist yaptı.




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