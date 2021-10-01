Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de konuğu Sivasspor

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Sivasspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de konuğu Sivasspor
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01 Ekim 2021 15:24
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Sakat futbolculardan sevindirici haber

Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan sevindirici haber geldi.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 2 Ekim Cumartesi günü  oynanacak mücadelede forma giyme ihtimali bulunuyor.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero'nun ise Sivasspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.


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