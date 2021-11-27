Beşiktaş'ın derbiye kadar hesabı; 3'te 3

Spor Toto Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlarla liderlik yarışında çok gerilerde kalan Beşiktaş, gözünü Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmalara çevirdi.



KADIKÖY'E KADAR FİRE VERMEK İSTEMİYOR



Bu maçların ardından Fenerbahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılar, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmeyi hedefliyor.



Teknik heyetin amacı ise lig arasına kadar zirveyle 13 puanlık farkı minimuma indirmek ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek.





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