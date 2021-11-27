Beşiktaş'ın derbiye kadar hesabı; 3'te 3

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, üst üste oynayacağı üç maçı kazanıp, Kadıköy'e firesiz gitmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbiye kadar hesabı; 3'te 3
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27 Kasım 2021 12:15
Spor Toto Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlarla liderlik yarışında çok gerilerde kalan Beşiktaş, gözünü Giresunspor, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmalara çevirdi.

KADIKÖY'E KADAR FİRE VERMEK İSTEMİYOR

Bu maçların ardından Fenerbahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılar, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmeyi hedefliyor.

Teknik heyetin amacı ise lig arasına kadar zirveyle 13 puanlık farkı minimuma indirmek ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek.


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