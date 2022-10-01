Beşiktaş'ın derbideki patlayıcı gücü; Ghezzal!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde Rachid Ghezzal ile ilgili planını yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbideki patlayıcı gücü; Ghezzal!
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01 Ekim 2022 12:35
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan Rachid Ghezzal'ın derbide oynayıp oynayamacağı merak konusu olmuştu.

GHEZZAL İÇİN SON PLANI

Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'ın oynama ihtimalinin ardından yeni bir plan yaptı. Hızlı kanat oyuncusu kontenjanını Redmond ile doldurmayı planlayan Ismael, oyunu kurucu kanat oyuncusu olarak Ghezzal üzerinde duruyor.

PATLAYICI GÜÇ OLACAK

Ismael, Cezayirli oyuncunun derbileri çok iyi tanımasından yararlanmak istiyor. Ghezzal'ın olmadığı maçlarda özellikle Weghorst'u besleme konusunda zorluklar yaşayan Ismael'in, maçın kilidinin açılmaması durumunda Ghezzal'ı son bölümde oyuna sokarak bu sorunu çözmeyi planlıyor.



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