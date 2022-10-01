GHEZZAL İÇİN SON PLANI

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan Rachid Ghezzal'ın derbide oynayıp oynayamacağı merak konusu olmuştu.Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'ın oynama ihtimalinin ardından yeni bir plan yaptı. Hızlı kanat oyuncusu kontenjanını Redmond ile doldurmayı planlayan Ismael, oyunu kurucu kanat oyuncusu olarak Ghezzal üzerinde duruyor.Ismael, Cezayirli oyuncunun derbileri çok iyi tanımasından yararlanmak istiyor. Ghezzal'ın olmadığı maçlarda özellikle Weghorst'u besleme konusunda zorluklar yaşayan Ismael'in, maçın kilidinin açılmaması durumunda Ghezzal'ı son bölümde oyuna sokarak bu sorunu çözmeyi planlıyor.