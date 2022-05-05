Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu seyircisi!

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı lig derbilerinde ezeli rakiplerine karşı çok iddialı... Beşiktaş, coşkulu taraftarını yanına aldığında kendini buluyor.



Beşiktaş pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek, kazanıp iç sahadaki derbi başarısını korumanın yanı sıra Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak isteyecek.



2014'TEN SONRA BÜYÜK DEĞİŞİM



Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a iç sahada en son 2014'te bir lig maçı kaybetti. Söz konusu iki maç da Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. 2014'ten sonraki karne ise Beşiktaş için hayli iyi...



Kendi taraftarının desteğiyle çıktığı derbilerde Beşiktaş, Galatasaray'a karşı son yedi maçta altı galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı da son altı maçta yenilmezlik var: Üç galibiyet-üç beraberlik…



Valerien Ismael, Türkiye'deki ilk derbisinde bu istatistiği korumak için pazar günü sahada olacak.





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