Beşiktaş'ın derbide kozu hücum hattı

Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta formda hücum hattı takımın en büyük kozu olacak. Kayseri maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Batshuayi; Larin, Ghezzal ve Pjanic'in de destekleriyle deplasmanda Kartal'a zaferi getirmeye çalışacak.

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Beşiktaş'ın derbide kozu hücum hattı
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19 Aralık 2021 12:40
Spor Toto Süper Lig 'de 17. hafta mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe 'ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, zorlu mücadeleye büyük motivasyonla çıkacak. Ligde ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında Kayserispor karşısında reaksiyon gösteren oyuncular, sahasından 4-2'lik zaferle ayrılmıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında özgüvenli görüntüler sergileyen futbolcular, derbiyi kazanıp çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik ekip özellikle takımın etkili hücum hattına güveniyor.

SKOR PEŞİNDE OLACAKLAR

Kayserispor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Michy Batshuayi, bu akşamki müsabakada Kara Kartal'ın en önemli ismi olacak. Dev maça iyi bir şekilde hazırlanan Belçikalı futbolcu, gollerine bu akşam da devam etmek için elinden geleni yapacak. Hücum hattında görev yapacak diğer isimler; Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic de maç boyu hem skor kovalayıp hem de Batshuayi'ye pozisyon yaratmaya çalışacak.


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