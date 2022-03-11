Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynanacak derbi maç için tek hedefi galibiyet... Siyah beyazlılarda Önder Karaveli derbi öncesi takımla toplantı yaparak kritik uyarılarda bulundu.



Süper Lig'de 14 Mart'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan artarken, siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar karşısındaki tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu aktaran Karaveli, "Hedefimiz 3 puan. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Kanatları etkili kullanan ve defansta sağlam duran özellikleri var. Kontrataklarda golü kolay buluyorlar. Duran topları kullanma özelliklerine sahipler" dedi.



Siyah beyazlılarda 90 dakika içerisinde skorda durum ne olursa olsun sistemsel olarak taviz verilmeyeceğini ısrarla vurgulayan Önder Karaveli sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray sezon başından bu yana çok iyi oynayan takımların başında geliyor. Bu nedenle risksiz ve yüksek tempoda oynamamız halinde, bu zorlu deplasmanda kazanmamamız için neden yok. Sizlere inanıyor ve güveniyorum."





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