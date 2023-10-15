Beşiktaş'ın derbi kozu Rashica

Kosova Milli Takımı'nda etkili bir performans ortaya koyan Milot Rashica, Burak Yılmaz'ın Galatasaray derbisindeki en büyük kozlarından olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbi kozu Rashica
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15 Ekim 2023 10:39
Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Milot Rashica, milli arenadaki performansıyla alkış topladı.

Ülkesi Kosova'nın Andorra'yı 3-0 yendiği mücadelede 2 gol ve 1 asistle oynayarak maçın kahramanı olan Rashica, Beşiktaş teknik ekibini memnun etti.

BEŞİKTAŞ'IN KOZU OLACAK

Ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde planını yapmaya başlayan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, dev karşılaşmadaki en önemli kozlarından biri Rashica olacak.

ZAAFLARINI BİLİYOR

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesi sebebiyle hem teknik direktör Okan Buruk hem de takımın önemli bölümünün zaaflarını iyi bilen Rashica'dan, ilk 11'de başlayacağı karşılaşmada Beşiktaş'a zaferi getirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın sezon başında Norwich City'den transfer ederek 4 yıllık sözleşme imzaladığı Rashica, Galatasaray'ın kendisine ilgisi olmasına rağmen uzun süre bekletilmesi sonrasında tercihini siyah-beyazlılardan yana kullanmıştı.  



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