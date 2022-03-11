Beşiktaş'ın derbi kozu: Larin

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli'nin sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Larin'e formayı verecek.



Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybetmek istemeyen Beşiktaş için pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Teknik direktör Önder Karaveli gece gündüz yardımcılarıyla birlikte kritik maçın analizlerini yapıyor. Genç teknik adam sürpriz bir kadroyla derbiye çıkmaya hazırlanıyor. Karaveli'nin kozlarından biri de son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan Cyle Larin olacak.



STOPERDE NECİP OLABİLİR



Kanadalı yıldız, derbide özel olarak kullanılacak. Son maçlarda sol kanatta şans bulan Kenan Karaman ise Larin'in dönmesiyle yedek kulübesine geçecek. Ayrıca siyah beyazlıların savunma kurgusu da değişik olacak. Welinton'un sakat, Montero'nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı'nın yerine tecrübeli Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor.



İLK MAÇIN KAHRAMANI



Galatasaray'la sezonun ilk yarısında oynanan ilk maçta Cyle Larin'in şovu vardı. Kanadalı yıldız, siyah beyazlıların 1-0 geriye düştüğü derbide iki gol atarak Beşiktaş'ın 2-1'lik zaferinde başrolü oynamıştı.





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