Beşiktaş'ın derbi kozu: 'Geçiş oyunu'

'ın 28 Ekim Pazartesi deplasmanda ezeli rakibi

'la oynayacağı derbideki en büyük kozu 'geçiş oyunu' olacak. Teknik Direktör

dev maçta kontrataklardaki başarılarına güveniyor.





GalatasarayGalatasaray'ı sezon başında 5-0 mağlup ettikleri Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında ortaya koydukları tarihi performans, Hollandalı teknik adamın en önemli referansı olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada attığı beş golün dördünü geçiş oyunlarıyla bulmuştu. Beşiktaş'ın Ciro Immobile (2), Jonas Svenssson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu ile bulduğu goller şöyle gelişmişti:Galatasaray atak başlatmaya çalışırken Svensson uzun oynadı, Nelsson'un hatasında savunmanın arkasına sarkan Immobile 21. saniyede gol perdesini açtı.Beşiktaş'ın organize gelişen atağında Rafa Silva ceza alanında topukla bıraktı, Svensson 53. dakikada farkı ikiye çıkardı.Kartal'ın geçiş hücumunda Abdülkerim ceza sahasında Gedson'u indirdi, Immobile 81. dakikada penaltıyı gole çevirdi.Siyah-beyazlı takımın 90+1'deki geçiş hücumunda Salih'in pasında Rafa Silva topukla golünü attı.90+2'deki kontratakta Rafa Silva bıraktı, sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu skoru belirleyen golü kaydetti.UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Olympique Lyon'a konuk olan Beşiktaş kontratak golüyle galip geldi. Rafa Silva'nın harika asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gedson Fernandes çok klas bir vuruşla 71. dakikada fileleri havalandırarak, maçın skorunu belirledi.Kartal maçta yine bir geçiş oyunuyla farkı ikiye çıkarmaya da çok yaklaştı ancak Rafa Silva'nın son dakikalardaki vuruşunda top kalecide kalmıştı.