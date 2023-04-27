Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek.



Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Şenol Güneş'in ekibi, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Galatasaray'a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor.



EN SON OLİMPİYAT'TA



2014-2015 sezonunda Vodafone Park'ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Galatasaray'ı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti. Siyah Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.



BİLETLER SANİYELER İÇİNDE BİTTİ



Beşiktaş Kulübü, derbinin biletlerini çarşamba günü öğleden önce satışa çıkardı. Biletler, satışa sunulduktan saniyeler içinde tükendi. Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada pazar günü yaklaşık 42 bin siyah-beyazlı futbolsever tribünde olacak.





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