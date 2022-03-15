Beşiktaş'ın deplasman serisi sona erdi

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.



Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.



Deplasmanda puan kaybı 30!



Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.



Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.





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