Beşiktaş'ın deplasman serisi sona erdi

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ligdeki deplasman serisi de sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın deplasman serisi sona erdi
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15 Mart 2022 00:11
Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.

Deplasmanda puan kaybı 30!

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

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