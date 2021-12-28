Beşiktaş'ın deplasman kabusu

Deplasmanda en son galibiyetini 18 Eylül'de Antalyaspor'a karşı (3-2) elde eden Beşiktaş, bu sezon evinin dışındaki maçlarda 21 puan kaybederek büyük yara aldı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın deplasman kabusu
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28 Aralık 2021 12:23
Şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Beşiktaş, bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı.

Deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen siyah-beyazlılar, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.

Dış sahada en son galibiyetini 18 Eylül'de Antalyaspor'a karşı (3-2) elde eden Kara Kartal, bu sezon evinin dışındaki maçlarda 21 puan kaybederek büyük darbe yedi. 

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