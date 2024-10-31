Beşiktaş'ın deplasman kabusu!

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında ligdeki ilk yenilgisini alması sonrası deplasman karnesiyle düşündürüyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, dış sahada bu sezon şimdiden 7 puan kaybetmiş oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın deplasman kabusu!
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31 Ekim 2024 09:55
Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Süper Lig'deki ilk yenilgisini alırken bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadı.

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sezonki tüm puan kayıplarını dış sahada yaşadı. Evindeki 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, deplasmanda ise Samsunspor'u ve Kayserispor'u yendi. Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında geriye düşerken sonrasında eşitliği bulsa da galibiyet gelmedi.

Beşiktaş, milli ara öncesinde ise Gaziantep FK deplasmanında şok yaşadı. Mücadeleyi uzun süre 1-0 önde götüren Beşiktaş, 90+5'teki gole engel olamayarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah-Beyazlılar dış sahada bu sezon şimdiden 7 puan kaybetmiş oldu.

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