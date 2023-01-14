Beşiktaş, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.



Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresun karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Hatayspor ve G.Saray'a yenilen siyah-beyazlılar, G.Antep ile berabere kaldı.



HEDEF SERİYİ ÜÇLEMEK



Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.







