Beşiktaş'ın Cyle Larin planı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Larin durumu belirsizliğini koruyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Cyle Larin planı!
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19 Mart 2022 10:10
Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi biten Larin için planı ortaya çıktı. Golcü oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak isteyen yönetim, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansına göre yüksek bonservis bedeliyle satmak istiyor.


Siyah-beyazlı forma ile bu sezon parlak bir performans ortaya koyamayan deneyimli santrfor, milli takımında ise bambaşka bir görüntü çizdi.

Kanada ile iki yıldır müthiş bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, takımın en golcü ismi olmayı başardı. Larin kendi takımının değil, aynı zamanda 2022 Dünya Kupası için bulundukları kıta elemelerinde de en skorer oyuncu haline geldi. Dünya Kupası CONCACAF elemelerinde 12 golü bulunan Larin, bu elemelerin en skorer ismi konumunda.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

Dev turnuvaya katılmayı hemen hemen garantileyen Kanada'nın yıldızı Katar'da kasımda yapılacak finallerde yıldızlaşması halinde, yüksek bedellerle satılabilecek. Bu da Beşiktaş'ın oyuncuyu yeni sözleşmeyle elinde tutabilmesi halinde kasasına yüklü bir bonservis bedeli koyması anlamına geliyor.

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