Beşiktaş'ın çilesi bitti: Stoperler dönüyor

Beşiktaş'ta stoper pozisyonundaki oyuncuların sakatlıklarını atlatmasının ardından teknik heyet derin bir nefes aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın çilesi bitti: Stoperler dönüyor
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19 Kasım 2023 11:26
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasını 22 puanla 5. sırada kapatan Beşiktaş'ta stoperler ayağa kalktı.

SAKATLIKTAN KURTULDULAR

Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley'in sakatlıktan çıkmalarıyla birlikte stoper hattı tamamlandı. Bu oyuncuların yaşadıkları uzun süreli sakatlık sorunları yüzünden Necip Uysal birçok kez kadrodaki tek sağlıklı stoper olarak kalmıştı.

ÇALIMBAY NEFES ALDI

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Rams Başakşehir'i mağlup etmeyi başaran Kartal, Yılport Samsunspor deplasmanından da üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Bailly, Amartey ve Colley'in sakatlık sürecini geride bırakmaları büyük sevinçle karşılandı. Çalımbay üst üste oynayacakları zorlu maçlar öncesi rahat bir nefes aldı.

REKABET ARTTI

Stoperler sezon başından bu yana ilk kez tam kadro hazır hale geldi. Bailly, Amartey, Colley ve Necip milli arada sıkı şekilde forma rekabetine girdi. Forma yarışında Necip'in diğer stoperlerden bir adım olduğu ifade edildi.

Kartal'da uzun süredir sakat olan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın tedavi süreçleri ise devam ediyor. Tayyip Talha'nın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Emrecan ise sezonun ikinci yarısında takıma katılabilecek.



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