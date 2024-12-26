Beşiktaş'ın Chamberlain kararı

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu heyecanı yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.
CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLDİ
Siyah beyazlıların devre arasında yollarını ayırmak istediği Alex Oxlade- Chamberlain ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre; seçim sonrası takımdaki geleceği belli olacak İngiliz orta sahanın takımda kalıp kalmayacağına yeni gelecek teknik adamın karar vereceği öne sürüldü.
Bu sezon 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden tecrübeli orta sahanın Siyah-Beyazlı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLDİ
Siyah beyazlıların devre arasında yollarını ayırmak istediği Alex Oxlade- Chamberlain ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre; seçim sonrası takımdaki geleceği belli olacak İngiliz orta sahanın takımda kalıp kalmayacağına yeni gelecek teknik adamın karar vereceği öne sürüldü.
Bu sezon 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden tecrübeli orta sahanın Siyah-Beyazlı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.