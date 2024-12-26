Beşiktaş'ın Chamberlain kararı

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu heyecanı yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Chamberlain kararı
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26 Aralık 2024 10:10
Son güncelleme 26 Aralık 2024 10:11
Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu heyecanı yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. 

CHAMBERLAIN İÇİN KARAR VERİLDİ

Siyah beyazlıların devre arasında yollarını ayırmak istediği Alex Oxlade- Chamberlain ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

Takvim'de yer alan habere göre; seçim sonrası takımdaki geleceği belli olacak İngiliz orta sahanın takımda kalıp kalmayacağına yeni gelecek teknik adamın karar vereceği öne sürüldü. 

Bu sezon 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden tecrübeli orta sahanın Siyah-Beyazlı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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