Beşiktaş'ın canını sıkan transfer teklifi: Muçi

Beşiktaş'ta 10 milyon euroya transfer edilen Ernest Muçi'ye bir Championship ekibinin 3.5 milyon euro önerdiği, Kartal'ın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın canını sıkan transfer teklifi: Muçi
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19 Aralık 2024 08:55
Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya transfer edilen Ernest Muçi şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

GELEN TEKLİF CAN SIKTI

Kartal'ın satışından büyük rakamlar kazanmayı düşündüğü 23 yaşındaki 10 numaranın vasat performansı sonrası kulübe gelen teklif de canları sıktı.

3.5 MİLYON EURO ANINDA REDDEDİLDİ

Arnavut oyuncu için için kısa bir süre önce İngiltere Championship'ten bir takımın Siyah-Beyazlı kulüple temasa geçtiği ve 3,5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Yönetimin ise bu teklifi anında reddettiği belirlendi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Bu sezon genellikle sol kanatta forma giyen yıldız futbolcunun 17 maçta 4 gol, 2 asisti bulunuyor. Muçi düşük performansı sonrası milli takımda aldığı süreleri de kaybetmişti. 12 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Muçi'nin Beşiktaş ile olan kontratı 2027'de sona erecek. 

 
 

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