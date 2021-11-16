Beşiktaş'ın can simidi Necip Uysal

Trabzonspor yenilgisi sonrasında radikal değişiklikler yapması beklenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın en büyük kozu Necip Uysal olacak. 30 yaşına rağmen kale ve santrfor hariç her bölgede oynayan emektar oyuncu, bu kez stoper olarak planlanıyor

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ın can simidi Necip Uysal
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16 Kasım 2021 07:45
Beşiktaş'ın alt yapısından çıktığı günden beri hangi hocayla çalışsa, takımda kendine yer bulan Necip Uysal, milli aradan sonraki süreçte de Sergen Yalçın'ın en önemli silahlarından biri olacak.

Trabzonspor mağlubiyetinden sonra bazı önemli değişikliklere imza atması beklenen Sergen Yalçın'ın, Necip'e hem stoperde hem de orta sahada daha fazla şans vermesi bekleniyor.

Özellikle savunmada yaşanan kritik sıkıntılar ve yabancı kontenjanı nedenleriyle Necip'i stoperde de oynatmayı planlayan Yalçın, bu tercihini Alanya maçında kullanabileceği iddia edildi. 2004 yılında Beşiktaş'ın çatısı altına giren 17 yıl boyunca kale ve santrfor hariç, sahanın her yerinde "varım" diyen Necip Uysal, 30 yaşına rağmen hala siyah-beyazlıların askeri konumunda...

Alanya maçıyla birlikte açacağı yeni sayfanın ilk satırlarını Necip Uysal ile yazmayı planlayan Sergen Yalçın, bunun dışında başka radikal adımlar da atacak.

CAN DA DEVREDE

Necip dışında Can'ı da yeni kuracağı ekipte değerlendirmek isteyen deneyimli teknik adamın, oyun düzenine uymayan isimlere ise forma vermeyi düşünmüyor.

Trabzonspor maçından sonra bazı şeylerin değişeceğini söyleyen Sergen Yalçın'ın ayrıca devre arasında transfer takviyesi de isteyeceği vurgulandı.




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