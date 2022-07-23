ISMAEL, CABRAL'I NEDEN İSTİYOR?

SERIE A'DA FORMA GİYMİŞTİ

CABRAL'I ÖNE ÇIKARAN 3 ÖZELLİK

Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlıların bu futbolcuyu transfer etmek istemesindeki nedenler ortaya çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael için Cabral cezbedici bir profile sahip.Valerien Ismael'in Jovane Cabral'i istemesinin ana sebebi birçok farklı özelliğiyle rakip savunmalar için çok yıpratıcı olması. Çalım gücü, şut yeteneği ile dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu sol kanat haricinde sağ kanat, 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev alabiliyor.Cabral geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan devi Lazio'ya kiralanmıştı. Burada 21 maçta forma giyen genç futbolcu 4 defa fileleri havalandırmış ve 1 de asist yapmıştı. Ismail, Cabral'ı sadece hücum performansı için değil, savunmada geriye çabuk döndüğü için de takımında görmeyi arzuluyor.Jovane Cabral'ın en önemli özelliği hızı. 24 yaşındaki futbolcu depar atmaya başladığı anda rakiplerini eşsiz süratiyle çaresiz bırakıyor. Bu da 3 önemli noktada çalıştığı teknik adamların işine yarıyor.Aut çizgisine çabuk indiği için rakip savunmanın dengesini oldukça kolay bozuyor.Hızlanınca faullerle durdurulma sayısı artıyor. Rakipleri kolay kart görüyor.- Ceza sahasına girmeyi seviyor. Burada da kolayca penaltı alma ihtimali bulunuyor.