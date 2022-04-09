Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminin en kilit oyuncusu olmayı başarmıştı. Trabzonpsor'la deplasmanda oynanan kritik mücadelede 90 dakika boyunca ortaya koyduğu başarılı futbolla alkış toplayan deneyimli futbolcu, bu akşamki Alanyaspor müsabakasında da Beşiktaş 'ın en önemli hücum silahı olacak. Oyunun başından sonuna kadar tüm atak organizsyonlarını yönetecek olan Ghezzal, kanat hattında sınırlı kalmayıp rakip kale önünde de etkili olmaya çalışacak.



Trabzon'da asist yaptı



Takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'ye sık sık pozisyon yaratmaya çalışacak olan Ghezzal, ayrıca skorer kimliğini de konuşturacak. Trabzonspor maçında takıma kazandırdığı penaltı vuruşu, Michy Batshuayi tarafından değerlendirilememesi sonrası Valentin Rosier'e bir asist yapan Ghezzal, takımın en kilit ismi olarak Vodafone Park'a çıkacak.



