Beşiktaş'ın büyük kozu Aboubakar

Bu sezon 10 gol, 3 asistle oynayan ve adeta sayılarında şapkadan tavşan çıkartan Vincent Aboubakar bugün de İstanbulspor karşısında Kara Kartal'ın en büyük silahı olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın büyük kozu Aboubakar
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08 Ekim 2023 10:13
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Lugano'yla oynanan UEFA Konferans Ligi mücadelesinde attığı 2 golle yıldızını parlatmıştı. Yıldız isim, sonrasında oyundan alınınca Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.



10 gol, 3 asist

Negatif sonuç ve sonrasında yaşanan kaotik duruma rağmen takımda tek güven veren kişi, Vincent Aboubakar...

15 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, İstanbulspor'la oynanacak karşılaşmada takımın en önemli kozu olacak. Başarılı oyuncu, gollerine devam edip Siyah-Beyazlı taraftarlara zaferi getiren isim olmaya çalışacak. 

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