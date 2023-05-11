Beşiktaş'ın büyük ısrarı: El Shaarawy

İtalya Serie A devi Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi devre arasında almak için yoğun çaba sarf eden Beşiktaşlı idareciler, istediği sonuca ulaşamamıştı.



Başkent ekibi, Mısır asıllı İtalyan forveti kadrosunda tutma kararı almıştı. Ancak yıldız ismin sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan Roma, büyük ihtimalle ayrılık yolunu seçecek.



Kevin N'Koudou'yla yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan Beşiktaş'ın, bu bölgeyi El Shaarawy'le doldurmak için girişimde bulunacağı kaydedildi.



Kaçırmak istemiyorlar



30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde gelebilme durumunun olması sebebiyle Kartal, başarılı oyuncu için maaş bütçesinde 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkabilir... Ek olarak, teknik direktör Şenol Güneş'in oyun planına uyması ve hücum hattının neredeyse her bölgesinde oynama özelliği bulunmasından dolayı Kartal, bu futbolcuyu kaçırmak istemiyor.



