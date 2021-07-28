Beşiktaş'ın Bruma umudu sürüyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Bruma konusunda Hollanda basınından yeni bilgiler verildi.



Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre Bruma transferinden daha önce vazgeçtiğini belirten Beşiktaş yönetiminin, PSV kulübüne konunun tam olarak kapanmadığını ilettiği yazıldı. Beşiktaş yönetiminin değerlendirme sürecinde olduğu Bruma konusunda transferin gerçekleşmemesinin nedeninin ise farklı olduğu belirtiliyor.



Habere göre, 2019'da Bruma'ya 12 milyon euro ödeyen PSV, Bruma'nın bonservisinden bir kaç milyon euro kazanmak istiyor ancak Portekizli yıldızın menajeri tarafında sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Hollanda gazetesi, Bruma'nın menajerinin çok fazla temsilcisi olduğunu ve ödenecek bonserviste kulübün eline geçecek rakamın düşük kalma ihtimali olduğu kaydedildi. Bu nedenle PSV'nin Bruma'nın menajerinden transferlerde yapacağı kesinti konusunda iyileştirme yapmasını talep ediyor.



Bruma 2013'te 13 milyon euroya Galatasaray'a transfer olmuş, 2017'de 15 milyon euroya Red Bull Leipzig'e imza atmıştı.



