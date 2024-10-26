Beşiktaş'ın borcu artıyor!

Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı pazar günü saat 10'da başlayacak. Eski yönetici Umut Şenol, uzun vadeli finansal planlama çağrısı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın borcu artıyor!
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26 Ekim 2024 10:33
Son güncelleme 26 Ekim 2024 10:40

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı pazar günü İstanbul Harbiye Lütfiye Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genel kurulda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin son dönemi ile mevcut başkan Hasan Arat'ın ilk 6 aylık faaliyetleri idari ve mali açıdan ayrı ayrı oylanacak.

Siyah-beyazlılarda, Çebi'nin görevi bıraktığı 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcun 8 milyar 453 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

Her geçen gün artan borç yükü camiayı endişelendiren konuların başında gelirken, borcun 12.3 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.

'RAKAMLAR KORKUTUCU'

Çebi döneminde görev alan eski yöneticilerden Umut Şenol yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız günkü net borç 291 milyon dolar. 31.05.2024'te baktığımızda borç 372 milyon dolar. Bu kulübü 2019 Ekim ayında 450 milyon dolara yakın bir borç ile devir aldık, bunu 291'e indirdik. Rakamlar yine korkutucu boyutlarda. Başından beri destek olduğum yönetim kurulumuzu mali konularda daha uzun vadeli planlar yapmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. 

 

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