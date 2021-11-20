Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ta 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi.



Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah - beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 434 milyon lira olduğunu açıkladı.



Toplam borcun 3 milyar 894 milyon TL'sinin ise Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi.





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