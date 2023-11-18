Beşiktaş'ın bitirim ikilisi geri dönüyor

Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu oluşturmakta zorlanan Beşiktaş'ta, takımın en skorer iki oyuncusundan iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın bitirim ikilisi geri dönüyor
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18 Kasım 2023 10:26
Son güncelleme 18 Kasım 2023 10:29
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a iki oyuncusundan sevindirici haber geldi.

Siyah-beyazlılar'da Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi yaptığı konuşmada "Sakat futbolcuların durumu ne?" sorusuna "Sakat oyuncular çalışmalarına devam ediyorlar. Aboubakar ile Cenk bizimle çalışıyor. Cenk ve Aboubakar'ın milli ara sonrası oynayacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Bitirim İkili Aboubakar ve Cenk Tosun'un Samsunspor maçının kadrosunda yer alacakları ifade edildi.

İki forvet de sakat olduğu için son lig maçında Jakson Muleka forvette oynamış ve siyah-beyazlılar Demokratik Kongolu oyuncunun golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. 



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