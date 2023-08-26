Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor

Beşiktaş'ta camia yaz aylarını transfer kaosuyla geçirirken teknik heyet ve futbolcular saha içinde bambaşka bir tablo çiziyor, taraftara mutluluk veriyor.
22 MAÇLIK SERİ
Konferans Ligi play-off turu ilk maçında zorlu Dinamo Kiev deplasmanından 3-2'lik galibiyete dönen siyah-beyazlılar, gruplara kalma yolunda önemli bir avantajı cebine koyarken Teknik Direktör Şenol Güneş de ikinci Beşiktaş dönemindeki yenilmezlik serisini 22 maça taşıdı.
2022'de başladığı görevde son olarak 4 Şubat'ta deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Şenol Güneş ve öğrencileri devamında oynadığı 22 mücadelede 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte beş de Avrupa kupası maçı oynayan Kara Kartal, hepsini kazanıp yoluna kayıpsız devam etti.
ÇİFTE SEVİNÇ
Dinamo Kiev deplasmanında 90+4'te atılan galibiyet golünü ise ilk maçına çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un kaydetmesi Beşiktaş'a çifte sevinç yaşattı.
22 MAÇLIK SERİ
Konferans Ligi play-off turu ilk maçında zorlu Dinamo Kiev deplasmanından 3-2'lik galibiyete dönen siyah-beyazlılar, gruplara kalma yolunda önemli bir avantajı cebine koyarken Teknik Direktör Şenol Güneş de ikinci Beşiktaş dönemindeki yenilmezlik serisini 22 maça taşıdı.
2022'de başladığı görevde son olarak 4 Şubat'ta deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Şenol Güneş ve öğrencileri devamında oynadığı 22 mücadelede 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte beş de Avrupa kupası maçı oynayan Kara Kartal, hepsini kazanıp yoluna kayıpsız devam etti.
ÇİFTE SEVİNÇ
Dinamo Kiev deplasmanında 90+4'te atılan galibiyet golünü ise ilk maçına çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un kaydetmesi Beşiktaş'a çifte sevinç yaşattı.