Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı! Yeni teklif kapıda...

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş'ın Steven Berghuis ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Ajax'ın 10 numarası için bastırıyor ancak 31 yaşındaki Hollanda'nın durumu belirsiz. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine yeni bir görüşme yapacak.

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Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı! Yeni teklif kapıda...
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29 Ağustos 2023 09:28
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 09:32
Beşiktaş taraftar ısrarla Steven Berghuis'i kadrosunda görmek istiyor. Ancak cezalı olduğu için henüz Hollanda Ligi'nde forma giyemeyen yıldız oyuncu için yapılan yorumlar ve kendisinin açıklamaları, bu transferin çok da kolay olmayacağını gösteriyor.

Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ uzun süre 31 yaşındaki on numara için girişimlerde bulunmuş, ancak oyuncunun tüm ısrarlara rağmen gelmeyi kabul etmediğini iddia edilmişti.



EKSİK PARÇAYI TAMAMLAYACAK

Buna karşın 10 numara mevkiinde yaşanan eksiklik her geçen gün göze çarptığı için teknik direktör Şenol Güneş'in de talebi üzerine görüşmelerin yeniden gündeme geldiği, hem Hollandalı yıldız Steven Berghuis hem de kulübü Ajax ile bir kez daha masaya oturulacağı ifade edildi.

Transferle ilgili son karar hafta sonuna kadar verilecek.

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