Beşiktaş'ın 'belası' yine devrede; Sakatlık

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlık problemi, bir ara aynı anda 12-13 futbolcunun forma giyememesi durumunu da beraberinde getirmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya...



Teknik direktör Valerien Ismael'in istediği sahanın her yerinde şok pres ve yüksek tempo oyunu, hem sakatlıklar hem de geri dönüşlerde fiziksel yetersizlikler nedeniyle tam olarak uygulanamadı. Teknik ekip, özellikle ikinci devrelerde yaşanan düşüşü bu soruna bağlıyor.



Beşiktaş'ta şimdiye kadar 13 futbolcu, maçlarda ya da antrenmanlarda sakatlık ve hastalık sorunu yaşadı. Bu isimler arasında Atiba geride kalan 10 haftada takımla birlikte olamadı. Kanadalı futbolcudan sonra en fazla maç kaçıran isimler Ghezzal ve Josef de Souza.



Hali hazırda tedavileri devam eden Saiss, Weghorst, Ghezzal, Atiba ve Emrecan'ın, Hatay deplasmanında forma giyme ihtimalleri yok denecek kadar az.





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