Beşiktaş'ın B planı: Şenol Güneş

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından yönetimin Bruno Pinheiro tercihi taraflı, tarafsız herkesi şaşırttı. Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro'nun siyah-beyazlı takımın başına geçmesi beklenirken, Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurdu.



350 BİN EUROLUK KRİZ



Estoril Kulübü, Bruno Pinheiro'ya sözleşmesinde (resmi olarak imza atmadığı ama dijital ortamda onayladığı) yer alan fesih maddesinin 350 bin euro olduğunu, bu rakamı ödememesi halinde, ayrılamayacağını bildirdi. Kulübünün tavrı karşında şok yaşayan 45 yaşındaki teknik adam, ayrılamayacağını Beşiktaşlı yöneticilere iletti.



B PLANI BELLİ: ŞENOL GÜNEŞ



Beşiktaşlı yöneticiler, Bruno Pinheiro'dan cuma akşamı gelen bu cevap karşısında şaşırırken, B planı için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman döneminde takımın teknik direktörlüğünü yapan ve iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ile görüşme kararı aldı.



Şenol Güneş döneminde, deneyimli teknik adamla birlikte çalışan ve yakın dostluğu bulunan Ahmet Nur Çebi, sezon ortasında bir takım almak istemeyen Güneş'i ikna etmeye çalışacak. Kısa bir süre içerisinde Şenol Güneş ile bir araya gelecek olan Ahmet Nur Çebi, düşüncelerini aktararak, 69 yaşındaki teknik adamı ikna etmek için uğraşacak. Ahmet Nur Çebi ile yakın dostluğu bulunan Şenol Güneş'in bu görüşmede Beşiktaş'a 'Evet' demesi bekleniyor.



ŞU AN ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM



Öte yandan henüz bir teknik adamla anlaşmayan Beşiktaş'a Önder Karaveli, teknik sorumlu olarak göreve devam edecek. Uzun yıllardır Türk futboluna ve Beşiktaş'a hizmet eden Önder Karaveli, Kayserispor maçının öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla, taraftarların takdirini kazandı. Siyah-beyazlı camiada kamuoyu desteğini arkasına alan Önder Karaveli'nin yeni gelecek teknik adamın da antrenör ekibinde olmasına yüksek gözle bakılıyor.





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