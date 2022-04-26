Beşiktaş'ın Avrupa umutları zora girdi!

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş eskiye döndü. İsmael ile çıktığı ilk maçta Trabzon'a karşı mutlak üstün oynayan, ardından Alanya'yı gole boğan (4-1) siyah beyazlılar, geçen haftaki Giresun beraberliği ile hız kaybetmişti.



Pazartesi günün oynanan maçta ise Kasımpaşa karşısında hezimet yaşandı. Kendi sahası ve seyircisi önünde 3-0 mağlup olan Kara Kartallar, böylece son hedefini de zora sokmaya başladı.



ADANA VE ALANYA DA SIRADA



Süper Lig'e çoktan havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden siyah beyazlı takım, önüne son hedef olarak ilk 4'e girerek Avrupa'ya katılma hakkını koymuştu.



Ancak 4. sıradaki Başakşehir'in bu hafta kazanması ile puan farkı 6'ya yükseldi.



Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçtan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı. Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçtan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI:



Kayserispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Fenerbahçe

Göztepe - Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor





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