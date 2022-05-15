Beşiktaş'ın Avrupa umudu

Küme düşen rakibi Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak Beşiktaş, kazanıp Başakşehir'in kaybetmesini bekleyecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Avrupa umudu
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15 Mayıs 2022 11:12
Ligde 7'nci sırada bulunan ancak ilk 4 ümidini koruyan Beşiktaş ince hesaplar peşinde. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak siyah beyazlılar kazanıp beklemeye geçecek. Çünkü sadece kendisinin üç puan alması yetmiyor. Şu anda dördüncü sırada bulunan Başakşehir'in de Giresun deplasmanından eli boş dönmesi şart. Eğer bu gerçekleşirse şanslar son haftaya kalacak. Başakşehir bir puan alırsa Avrupa hayal olacak.

MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmemesi dikkat çekiyor. Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan ve 1-1 berabere kalan Ismael'in ekibi, ardından GZT Giresunspor ile de yenişememişti (0-0). Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Kartal'da cezaları biten Rosier ile Montero takıma dönecek. 

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