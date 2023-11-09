UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Norveç ekibi Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodo/Glimt 2-1'lik skorla kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Faris Moumbagna kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.
Siyah beyazlılarda Necip Uysal, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
4. maçında 1 puanda kalan Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı mucizelere kaldı. Bodo/Glimt ise 7 puana yükseldi.
Club Brugge, TSİ 23.00'te başlayacak olan grubun diğer maçında Lugano'dan puan alırsa Beşiktaş gruptan çıkamayacak.
Beşiktaş, bir sonraki maçında Club Brugge'yi konuk edecek. Bodo/Glimt ise sahasında Lugano'yu ağırlayacak.
BURAK YILMAZ'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Salih Uçan, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin, Onur, Salih ve Tayfur'u yedeğe çekti. Yılmaz, bu oyuncuların yerine Mert, Rosier, Hadziahmetovic ve Muleka'yı ilk 11'de görevlendirdi.
İKİ İSİM SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Arthur Masuaku ise kadroya dahil edilmedi.
ABOUBAKAR, ISINIRKEN SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı.
BODO MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Mücadeleye konuk ekip Bodo, daha etkili başladı. Henüz ilk dakikada Sorli'nin ceza sahası içinden şutu savunmadan geri geldi. 1 dakika sonra bu kez Pellegrino'nun şutu, direk dibinden auta gitti.
Beşiktaş, ilk 2 dakikadaki Molde ataklarının ardından oyunu dengelemeye çalıştı. Molde yarı sahasında daha çok görünen ve daha çok pas yapan Beşiktaş, üst üste köşe vuruşları kazanıp kaleyi sık sık yoklasa da net pozisyona giremedi.
BAILLY'NİN BAŞI DÖNDÜ, OYUNDAN ÇIKTI
Beşiktaş'ta Eric Bailly, yakın mesafeden gelen şut nedeniyle baş dönmesi yaşadı. Beşiktaş sağlık ekibinin kontrolleri sonrası Eric Bailly için değişiklik işareti yapıldı. Eric Bailly, 27. dakikada yerini Daniel Amartey'e bıraktı.
Molde, 30. dakikadan sonra tekrar baskısını artırdı. Beşiktaş kalesine ardı arkasına ataklar düzenleyen Molde, 38. dakikada önde geçti.
MOUMBAGNA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sağ kanatta topla buluşan Sondre Sorli ortasını ön direğe doğru hareketlenen Faris Moumbagna'ya gönderdi. Bodolu oyuncu vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.
Devrenin sonunda hem Bodo hem Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak devreye Norveç ekibi 1-0'lık üstünlükle gitti.
BODO, DEVRE BAŞINDA GOLÜ BULDU
İkinci yarının başında Beşiktaş'ta Rosier yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Bodo, 49. dakikada Moumbagna ile farkı ikiye çıkardı. Pellegrino'nun ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Faris Moumbagna ceza sahasına girdi ve altıpas sol çaprazından aşırtma vuruşu ile topu filelere gönderdi.
Golden sonra Beşiktaş tribünleri, futbolculara olan tepkisini artırdı.
BEŞİKTAŞ, 2-0'DAN SONRA HAREKETLENDİ
Burak Yılmaz, 53. dakikada oyuna bir kez daha müdahale etti ve değişikliklerini yaptı. Rashica ve Zaynutdinov yerine Rebic ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, değişikliklerden sonra daha hareketli oynamaya başladı. Tüm riskleri alan Beşiktaş, 56'da Muleka ile farkı indirme fırsatını değerlendiremedi.
TAYFUR BİNGÖL UMUTLANDIRDI
Temsilcimizin baskısı 64. dakikada sonuç verdi. Tayfur Bingöl, farkı 1'e indirdi.
Sol çaprazda topu rakibinden çalan Ante Rebic pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Tayfur Bingöl'e gönderdi. Tayfur topu sağ tarafına çekerek vuruşunu yaptı ve top sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.
ARKA ARKAYA KAÇAN GOL POZİSYONLARI
Beşiktaş, 2-1'den sonra daha üstün oynmaya başladı. 65'te Cenk Tosun, 66'da Muleka, 69'da bir kez daha Muleka ile üst üste gol fırsatları yakalandı. Ancak, bir türlü skora denge gelmedi.
GEDSON FERNANDES SAKATLANDI
Beşiktaş'ta son değişiklik 74. dakikada sakatlanan Gedson Fernandes yerine Salih Uçan ile gerçekleşti.
SON BÖLÜMDEKİ BASKI SONUÇ GETİRMEDİ
Beşiktaş, son 15 dakikada oyunu Bodo sahasına yıksa da bir türlü eşitlik golünü bulamadı. Son bölümde özellikle Muleka ile çok net bir gol fırsatından yararlanılamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
56. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemik (Hollanda)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 46 Onur Bulut), Bailly (Dk. 28 Amartey), Necip Uysal, Zaynutdinov (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes (Dk. 74 Salih Uçan), Rashica (Dk. 53 Rebic), Muleka, Cenk Tosun
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Dk. 85 Sjovold), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet (Dk. 71 Saltnes), Gronbaek, Sorli (Dk. 62 Zugelj), Pellegrino (Dk. 85 Gulliksen), Moumbagna (Dk. 85 Kapskarmo)
Goller: Dk. 38 ve 49 Moumbagna (Bodo/Glimt), Dk. 64 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Necip Uysal (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 75 Rebic, Dk. 80 Tayfur Bingöl (Beşiktaş), Dk. 90+2 Zugelj (Bodo/Glimt)
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Faris Moumbagna kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.
Siyah beyazlılarda Necip Uysal, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
4. maçında 1 puanda kalan Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı mucizelere kaldı. Bodo/Glimt ise 7 puana yükseldi.
Club Brugge, TSİ 23.00'te başlayacak olan grubun diğer maçında Lugano'dan puan alırsa Beşiktaş gruptan çıkamayacak.
Beşiktaş, bir sonraki maçında Club Brugge'yi konuk edecek. Bodo/Glimt ise sahasında Lugano'yu ağırlayacak.
BURAK YILMAZ'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Salih Uçan, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin, Onur, Salih ve Tayfur'u yedeğe çekti. Yılmaz, bu oyuncuların yerine Mert, Rosier, Hadziahmetovic ve Muleka'yı ilk 11'de görevlendirdi.
İKİ İSİM SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Arthur Masuaku ise kadroya dahil edilmedi.
ABOUBAKAR, ISINIRKEN SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı.
BODO MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Mücadeleye konuk ekip Bodo, daha etkili başladı. Henüz ilk dakikada Sorli'nin ceza sahası içinden şutu savunmadan geri geldi. 1 dakika sonra bu kez Pellegrino'nun şutu, direk dibinden auta gitti.
Beşiktaş, ilk 2 dakikadaki Molde ataklarının ardından oyunu dengelemeye çalıştı. Molde yarı sahasında daha çok görünen ve daha çok pas yapan Beşiktaş, üst üste köşe vuruşları kazanıp kaleyi sık sık yoklasa da net pozisyona giremedi.
BAILLY'NİN BAŞI DÖNDÜ, OYUNDAN ÇIKTI
Beşiktaş'ta Eric Bailly, yakın mesafeden gelen şut nedeniyle baş dönmesi yaşadı. Beşiktaş sağlık ekibinin kontrolleri sonrası Eric Bailly için değişiklik işareti yapıldı. Eric Bailly, 27. dakikada yerini Daniel Amartey'e bıraktı.
Molde, 30. dakikadan sonra tekrar baskısını artırdı. Beşiktaş kalesine ardı arkasına ataklar düzenleyen Molde, 38. dakikada önde geçti.
MOUMBAGNA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sağ kanatta topla buluşan Sondre Sorli ortasını ön direğe doğru hareketlenen Faris Moumbagna'ya gönderdi. Bodolu oyuncu vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.
Devrenin sonunda hem Bodo hem Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak devreye Norveç ekibi 1-0'lık üstünlükle gitti.
BODO, DEVRE BAŞINDA GOLÜ BULDU
İkinci yarının başında Beşiktaş'ta Rosier yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Bodo, 49. dakikada Moumbagna ile farkı ikiye çıkardı. Pellegrino'nun ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Faris Moumbagna ceza sahasına girdi ve altıpas sol çaprazından aşırtma vuruşu ile topu filelere gönderdi.
Golden sonra Beşiktaş tribünleri, futbolculara olan tepkisini artırdı.
BEŞİKTAŞ, 2-0'DAN SONRA HAREKETLENDİ
Burak Yılmaz, 53. dakikada oyuna bir kez daha müdahale etti ve değişikliklerini yaptı. Rashica ve Zaynutdinov yerine Rebic ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, değişikliklerden sonra daha hareketli oynamaya başladı. Tüm riskleri alan Beşiktaş, 56'da Muleka ile farkı indirme fırsatını değerlendiremedi.
TAYFUR BİNGÖL UMUTLANDIRDI
Temsilcimizin baskısı 64. dakikada sonuç verdi. Tayfur Bingöl, farkı 1'e indirdi.
Sol çaprazda topu rakibinden çalan Ante Rebic pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Tayfur Bingöl'e gönderdi. Tayfur topu sağ tarafına çekerek vuruşunu yaptı ve top sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.
ARKA ARKAYA KAÇAN GOL POZİSYONLARI
Beşiktaş, 2-1'den sonra daha üstün oynmaya başladı. 65'te Cenk Tosun, 66'da Muleka, 69'da bir kez daha Muleka ile üst üste gol fırsatları yakalandı. Ancak, bir türlü skora denge gelmedi.
GEDSON FERNANDES SAKATLANDI
Beşiktaş'ta son değişiklik 74. dakikada sakatlanan Gedson Fernandes yerine Salih Uçan ile gerçekleşti.
SON BÖLÜMDEKİ BASKI SONUÇ GETİRMEDİ
Beşiktaş, son 15 dakikada oyunu Bodo sahasına yıksa da bir türlü eşitlik golünü bulamadı. Son bölümde özellikle Muleka ile çok net bir gol fırsatından yararlanılamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
56. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemik (Hollanda)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 46 Onur Bulut), Bailly (Dk. 28 Amartey), Necip Uysal, Zaynutdinov (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes (Dk. 74 Salih Uçan), Rashica (Dk. 53 Rebic), Muleka, Cenk Tosun
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Dk. 85 Sjovold), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet (Dk. 71 Saltnes), Gronbaek, Sorli (Dk. 62 Zugelj), Pellegrino (Dk. 85 Gulliksen), Moumbagna (Dk. 85 Kapskarmo)
Goller: Dk. 38 ve 49 Moumbagna (Bodo/Glimt), Dk. 64 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Necip Uysal (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 75 Rebic, Dk. 80 Tayfur Bingöl (Beşiktaş), Dk. 90+2 Zugelj (Bodo/Glimt)
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