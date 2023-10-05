Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Aboubakar

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Lugano maçında da ağları havalandırarak Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'daki tüm maçlarında skor katkısı yapmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Aboubakar
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05 Ekim 2023 20:39
Son güncelleme 05 Ekim 2023 20:56
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı Lugano maçının 38 ve 52. dakikalarında ağları havalandıran Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da çıktığı tüm maçlarda skor katkısı yapma serisini sürdürdü.

Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon çıktığı 8 Avrupa maçında 7 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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