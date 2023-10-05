Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Aboubakar

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı Lugano maçının 38 ve 52. dakikalarında ağları havalandıran Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da çıktığı tüm maçlarda skor katkısı yapma serisini sürdürdü.
Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon çıktığı 8 Avrupa maçında 7 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı Lugano maçının 38 ve 52. dakikalarında ağları havalandıran Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da çıktığı tüm maçlarda skor katkısı yapma serisini sürdürdü.
Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon çıktığı 8 Avrupa maçında 7 gol 2 asistlik performans gösterdi.