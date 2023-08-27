Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Aboubakar!

Bu sezon Avrupa'da 5'te 5 yapan Beşiktaş, lig karşılaşmalarındaki başarısını Avrupa'da da sürdürerek alkış topladı.
Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.
Kamerunlu forvet, Konferans Ligi maçlarında Tirana ve Neftçi Bakü (2) filelerini üç kez havalandırırken Bükreş deplasmanındaki Dinamo Kiev karşılaşmasını da boş geçmedi ve perdeyi açan isim olmayı başardı.
Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.
Kamerunlu forvet, Konferans Ligi maçlarında Tirana ve Neftçi Bakü (2) filelerini üç kez havalandırırken Bükreş deplasmanındaki Dinamo Kiev karşılaşmasını da boş geçmedi ve perdeyi açan isim olmayı başardı.