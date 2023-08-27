Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Aboubakar!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne giden yolda takımına büyük bir katkı veriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Aboubakar!
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27 Ağustos 2023 11:21
Bu sezon Avrupa'da 5'te 5 yapan Beşiktaş, lig karşılaşmalarındaki başarısını Avrupa'da da sürdürerek alkış topladı.

Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Kamerunlu forvet, Konferans Ligi maçlarında Tirana ve Neftçi Bakü (2) filelerini üç kez havalandırırken Bükreş deplasmanındaki Dinamo Kiev karşılaşmasını da boş geçmedi ve perdeyi açan isim olmayı başardı.

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