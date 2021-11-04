Beşiktaş'ın Avrupa'da karnesi kötü!

Sporting'e Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansı kötü gidiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ın Avrupa'da karnesi kötü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 11:06
Beşiktaş, Avrupa'da dibe vurdu... Dün Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e farklı kaybeden Siyah- Beyazlılar, Avrupa'da kötü gidişatı sürdürdü.

Avrupa'daki son galibiyetini 2019'da Bratislava karşısında alan Beşiktaş, yurt dışında oynadığı son 17 resmi maçta sadece 2 kez kazandı. Kartal kalan 15 maçta 13 yenilgi ve 2 de beraberlik elde ederek hayal kırıklığı yarattı.

AVRUPA'DA KALESİNİ DE SAVUNAMADI

Avrupa'da son dönemde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, bu 17 maçlık süreçte kalesinde ise 41 gol gördü. Siyah- Beyazlılar rakiplerine ise 16 golle karşılık verdi. Siyah-Beyazlılar, Avrupa arenasında kötü savunması ile dikkat çekti.

YALÇIN İLE AVRUPA'DA KAZANAMADI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ise Siyah-Beyazlı takımın başında Avrupa'da galibiyet yaşayamadı. Yalçın, geçen sezon PAOK ve Rio Ave maçlarını kaybederken, bu sezon Dortmund, Ajax ve Sporting (2) maçlarından mağlup ayrıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.