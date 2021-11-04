Beşiktaş'ın Avrupa'da karnesi kötü!

Beşiktaş, Avrupa'da dibe vurdu... Dün Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e farklı kaybeden Siyah- Beyazlılar, Avrupa'da kötü gidişatı sürdürdü.



Avrupa'daki son galibiyetini 2019'da Bratislava karşısında alan Beşiktaş, yurt dışında oynadığı son 17 resmi maçta sadece 2 kez kazandı. Kartal kalan 15 maçta 13 yenilgi ve 2 de beraberlik elde ederek hayal kırıklığı yarattı.



AVRUPA'DA KALESİNİ DE SAVUNAMADI



Avrupa'da son dönemde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, bu 17 maçlık süreçte kalesinde ise 41 gol gördü. Siyah- Beyazlılar rakiplerine ise 16 golle karşılık verdi. Siyah-Beyazlılar, Avrupa arenasında kötü savunması ile dikkat çekti.



YALÇIN İLE AVRUPA'DA KAZANAMADI



Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ise Siyah-Beyazlı takımın başında Avrupa'da galibiyet yaşayamadı. Yalçın, geçen sezon PAOK ve Rio Ave maçlarını kaybederken, bu sezon Dortmund, Ajax ve Sporting (2) maçlarından mağlup ayrıldı.





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