Beşiktaş'ın Avrupa'da karnesi kötü!

Beşiktaş, Avrupa'da dibe vurdu... Dün Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e farklı kaybeden Siyah- Beyazlılar, Avrupa'da kötü gidişatı sürdürdü.
Avrupa'daki son galibiyetini 2019'da Bratislava karşısında alan Beşiktaş, yurt dışında oynadığı son 17 resmi maçta sadece 2 kez kazandı. Kartal kalan 15 maçta 13 yenilgi ve 2 de beraberlik elde ederek hayal kırıklığı yarattı.
AVRUPA'DA KALESİNİ DE SAVUNAMADI
Avrupa'da son dönemde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, bu 17 maçlık süreçte kalesinde ise 41 gol gördü. Siyah- Beyazlılar rakiplerine ise 16 golle karşılık verdi. Siyah-Beyazlılar, Avrupa arenasında kötü savunması ile dikkat çekti.
YALÇIN İLE AVRUPA'DA KAZANAMADI
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ise Siyah-Beyazlı takımın başında Avrupa'da galibiyet yaşayamadı. Yalçın, geçen sezon PAOK ve Rio Ave maçlarını kaybederken, bu sezon Dortmund, Ajax ve Sporting (2) maçlarından mağlup ayrıldı.
Avrupa'daki son galibiyetini 2019'da Bratislava karşısında alan Beşiktaş, yurt dışında oynadığı son 17 resmi maçta sadece 2 kez kazandı. Kartal kalan 15 maçta 13 yenilgi ve 2 de beraberlik elde ederek hayal kırıklığı yarattı.
AVRUPA'DA KALESİNİ DE SAVUNAMADI
Avrupa'da son dönemde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, bu 17 maçlık süreçte kalesinde ise 41 gol gördü. Siyah- Beyazlılar rakiplerine ise 16 golle karşılık verdi. Siyah-Beyazlılar, Avrupa arenasında kötü savunması ile dikkat çekti.
YALÇIN İLE AVRUPA'DA KAZANAMADI
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ise Siyah-Beyazlı takımın başında Avrupa'da galibiyet yaşayamadı. Yalçın, geçen sezon PAOK ve Rio Ave maçlarını kaybederken, bu sezon Dortmund, Ajax ve Sporting (2) maçlarından mağlup ayrıldı.